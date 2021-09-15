Apple убрала из продажи iPhone XR и 12 Pro, но снизила цены на iPhone 12 и 11
15 сентября 2021 , 19:03Читати новину українською
Источник:24 канал
Из каталога официального интернет-магазина Apple исчезли модели iPhone XR, 12 Pro и 12 Pro Max. Это привычная практика для Apple после презентации новых смартфонов.
Напомним, что накануне Apple представила новые версии своего смартфона – iPhone 13. Они получили множество обновлений и доработок.
Интересно Apple презентовала iPhone 13: все, что известно о новом смартфоне
Для моделей Pro это обычное дело, когда новое поколение заменяет старое. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max еще можно приобрести в сторонних розничных магазинах.Кстати, специалисты уже предположили, какими будут цены на новые смартфоны iPhone 13. Об этом можно узнать здесь.
Apple также снизила стоимость ряда моделей:
- iPhone 11 теперь стоит от 499 долларов;
- iPhone 12 теперь стоит от 599 долларов.
- В продаже iPhone SE по прежней цене в 399 долларов.
Новые цены на смартфоны Apple / Скриншот
iPhone 11 с точки зрения цены практически занимает позицию iPhone XR, выпущенного в 2018 году.Узнать о главных анонсах сентябрьской презентации Apple со всеми деталями можно в нашем материале.