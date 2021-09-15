Напомним, что накануне Apple представила новые версии своего смартфона – iPhone 13. Они получили множество обновлений и доработок.
Интересно Apple презентовала iPhone 13: все, что известно о новом смартфоне
Для моделей Pro это обычное дело, когда новое поколение заменяет старое. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max еще можно приобрести в сторонних розничных магазинах.
Apple также снизила стоимость ряда моделей:
- iPhone 11 теперь стоит от 499 долларов;
- iPhone 12 теперь стоит от 599 долларов.
- В продаже iPhone SE по прежней цене в 399 долларов.
Новые цены на смартфоны Apple / Скриншот
iPhone 11 с точки зрения цены практически занимает позицию iPhone XR, выпущенного в 2018 году.