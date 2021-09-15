Напомним, что накануне Apple представила новые версии своего смартфона – iPhone 13. Они получили множество обновлений и доработок.

Интересно Apple презентовала iPhone 13: все, что известно о новом смартфоне

Для моделей Pro это обычное дело, когда новое поколение заменяет старое. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max еще можно приобрести в сторонних розничных магазинах.

Кстати, специалисты уже предположили, какими будут цены на новые смартфоны iPhone 13. Об этом можно узнать здесь.

Apple также снизила стоимость ряда моделей:

iPhone 11 теперь стоит от 499 долларов;

iPhone 12 теперь стоит от 599 долларов.

В продаже iPhone SE по прежней цене в 399 долларов.



Новые цены на смартфоны Apple / Скриншот

iPhone 11 с точки зрения цены практически занимает позицию iPhone XR, выпущенного в 2018 году.

Узнать о главных анонсах сентябрьской презентации Apple со всеми деталями можно в нашем материале.