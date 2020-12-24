Компания Apple работает над ТВ-приставкой Apple TV на фирменном процессоре. Однако на этот раз ТВ-приставка будет специализироваться на игровом направлении , очевидно это рассчитано на развитие игрового сервиса Apple Arcade.

Об этом сообщил журналист Марк Гурман из Bloomberg. По словам Марка, устройство будет поставляться с обновленным пультом дистанционного управления с возможностью поиска через приложение "Локатор" на iPhone или Mac.

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Что еще известно

Также Apple может выпустить специальный геймпад для Apple TV. Ранее инсайдеры сообщили, что Apple создала прототипы новых моделей Apple TV с чипами A12 и A14. Ожидается, что внешне приставка практически не изменится, но получит новый пульт управления. Ранее упоминание новой Apple TV было найдено в коде tvOS 13.4 beta 1.

Обновленная система должна получить "Детский режим", который позволит создать учетную запись для ребенка, где родители смогут ставить ограничения на контент. Ожидается и приложение Screen Time, позволяющее контролировать время, проведенное перед экраном.

Что по играм

Компания рассматривает возможность добавления в Apple Arcade игр консольного уровня. Поэтому новая Apple TV может получить больший объем встроенной памяти-64 или 128 ГБ. Премьера новинки ожидается весной 2021 года.