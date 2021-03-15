Компании Apple и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) начали совместный проект по исследованию, разработке и производству чипов по 2-нм техпроцессу. Apple уже приступила к подготовке площадки, на которой запустят производственные линии, а TSMC дорабатывает сам техпроцесс.

Как сообщает источник, TSMC планирует построить предприятие, предназначенное исключительно для производства 2-нанометровых чипов. Местом производства, вероятно, выберут домашний для тайваньского производителя регион – поселок Баошань в уезде Синьчжу.

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Преимущества новой технологии

Пока неизвестно, какую роль возьмет на себя Apple. Возможно, американская компания профинансирует расходы на проектирование производственных линий и рисковое производство первой партии микросхем. Как и в случае с текущими 5-нм, а также грядущими 3-нм процессорами, Apple станет первым и крупнейшим клиентом TSMC на первое время.

Ранее компания TSMC сообщала о прорыве в изучении 2-нм технологий и анонсировала их массовое освоение в ближайшие 3-4 года. Первые пробные партии новых чипов планируют доставить ключевым клиентам в 2023 году. Серийное же производство начнут с 2024 года.

Чем же так хороши будущие чипы? По предварительным данным самой компании, скорость и эффективность продуктов с поддержкой 2-нм будет увеличена на 30-40 процентов, а потребление энергии снизится на 20-30 процентов. Все благодаря отказу от технологии FinFET в 2-нм, которая используется при изготовлении 5-нм чипсетов и еще будет сохранена для 3-нм пластин.

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