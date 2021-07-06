Apple теряет рекламодателей: первые плоды новой политики конфиденциальности
Источник:The Wall Street Journal
Исследование показало, что после введения компанией Apple новых правил конфиденциальности данных рекламодатели стали тратить больше на рекламу на Android. На отслеживание соглашается слишком мало пользователей и у рекламодателей не хватает данных для эффективной рекламы.
Обновление iOS 14.5 обязывает разработчиков запрашивать разрешение на сбор данных. Согласно последней статистике, на отслеживание согласились меньше 33 процентов пользователей iOS.
Интересно Как муравьи строят живые плоты из самих себя: ученые провели наблюдения
Последствия новой политики
- В результате нововведений цены на мобильную рекламу, ориентированную на пользователей iOS, упали, а на рекламу для пользователей Android — наоборот, возросли.
- По словам рекламодателей, они потеряли большую часть пользовательских данных. Из-за этого невозможно использовать специальные инструменты, которые помогали подобрать конкретную целевую аудиторию. Это значительно снижает эффективность рекламы.
- На конец июня до версии с новыми правилами пользователи обновились около 70 процентов устройств на iOS. Это позволило оценить влияние политики конфиденциальности на рекламу.
По данным платформы маркетинговой аналитики Tenjin, расходы на рекламу на iOS с 1 июня по 1 июля 2021 года упали на треть, а расходы на мобильную рекламу на Android за этот же период выросли на 10 процентов.
В Apple отказались от комментариев.