Обновление iOS 14.5 обязывает разработчиков запрашивать разрешение на сбор данных. Согласно последней статистике, на отслеживание согласились меньше 33 процентов пользователей iOS.

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Последствия новой политики

В результате нововведений цены на мобильную рекламу, ориентированную на пользователей iOS, упали, а на рекламу для пользователей Android — наоборот, возросли.

По словам рекламодателей, они потеряли большую часть пользовательских данных. Из-за этого невозможно использовать специальные инструменты, которые помогали подобрать конкретную целевую аудиторию. Это значительно снижает эффективность рекламы.

На конец июня до версии с новыми правилами пользователи обновились около 70 процентов устройств на iOS. Это позволило оценить влияние политики конфиденциальности на рекламу.

По данным платформы маркетинговой аналитики Tenjin, расходы на рекламу на iOS с 1 июня по 1 июля 2021 года упали на треть, а расходы на мобильную рекламу на Android за этот же период выросли на 10 процентов.

В Apple отказались от комментариев.