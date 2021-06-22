В будущем Apple планирует изготавливать iPhone из отходов

Компания Apple делает все возможное для того, чтобы ее ассоциировали с "зелеными" технологиями. В планах на ближайшее будущее – не только использование энергии из возобновляемых источников, но и производство новых смартфонов исключительно из вторичного сырья.

Тим Кук объявил об этом во время саммита VivaTech 2021. По его словам, в будущем Apple полностью откажется от использования полезных ископаемых и будет полностью полагаться на возобновляемые источники.

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Глава Apple отдельно подчеркнул, что компания уже перешла на "безуглеродные" технологии, которые уменьшают выброс углекислого газа в атмосферу.

Кук также отметил, что главным вызовом сегодняшнего дня для бизнеса Apple является стимулирование осведомленности покупателей о важности "нулевого выброса углерода". Компания стремится достичь "углеродной нейтральности" во всей производственной цепочке, вплоть до передачи товара конечному потребителю. Ожидается, что эта цель будет достигнута к 2030 году.

Достижение Apple на пути к экологичности

Apple уже может похвастаться некоторыми достижениями в области минимизации ущерба для природы. Например, 40% алюминия, использованного для выпуска Mac – является продуктом вторичной переработки, а в iPhone 12 также использованы 98% редкоземельных элементов, полученных из переработки.

Утверждается, что и зарядку в коробки с iPhone компания не кладет по той же причине – для заботы об окружающей среде и для снижения выброса углекислого газа.