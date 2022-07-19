Разработка электромобиля от одной из известнейших в мире компаний длится не один год. И хотя некоторые инсайдеры и решаются фантазировать о возможных характеристиках или дизайне Apple Car, все же в настоящее время нам мало что известно. Журналисты The Information, пользуясь своими источниками, попытались заглянуть под занавес таинственности.

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Проблемы Apple Car

Как заявило издание, Apple уже достаточно долго тестирует прототип системы, которая в дальнейшем будет встроена в корпус автомобиля собственного дизайна. Однако пока в качестве основы используется автомобиль другой компании – Lexus. На ее крыше установили массив датчиков, среди которых точно есть камеры.



Прототип установки Apple Car/The Information

Среди проблем, постигших разработчиков, называют частую смену кадров, неоднократную смену руководства, несовершенство программного обеспечения и прочее.

Компания якобы сталкивалась с проблемой, когда прототип автомобиля хорошо справлялся на заранее подготовленном маршруте, но крайне проблемно двигался по неизведанной ранее территории , постоянно передавая управление водителю.

, постоянно передавая управление водителю. Инсайдеры также привели пример, когда во время одного из испытаний тестовая машина отреагировала на появление пешехода на дороге не торможением, а резким маневром в сторону . В Apple пришли к выводу, что если бы пилот не остановил авто, произошло бы смертельное ДТП.

. В Apple пришли к выводу, что если бы пилот не остановил авто, произошло бы смертельное ДТП. Проект также страдает от текучести кадров . В 2018 году команду покинул руководитель Боб Мэнсфилд. На его место пришел глава отдела машинного обучения Дуг Филд, руководство которого ознаменовало "эру стабильности", но он уволился в 2021-м из-за необходимости возвращения в офис после пандемии COVID-19. Сейчас автомобилем занимается Кевин Линч, ранее управлявший созданием watchOS.

. В 2018 году команду покинул руководитель Боб Мэнсфилд. На его место пришел глава отдела машинного обучения Дуг Филд, руководство которого ознаменовало "эру стабильности", но он уволился в 2021-м из-за необходимости возвращения в офис после пандемии COVID-19. Сейчас автомобилем занимается Кевин Линч, ранее управлявший созданием watchOS. Вместе с тем старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги не принимает непосредственного участия в разработке Apple Car , частно выражая опасения некоторым другим руководителям Apple.

, частно выражая опасения некоторым другим руководителям Apple. Держится в стороне от проекта даже сам Тим Кук, генеральный директор компании. Он редко посещает офис Project Titan в Санта-Кларе, штат Калифорния. Некоторые сотрудники относятся к этому негативно, полагая, что такое отношение Кука навредило проекту, которому не хватает "единственной фигуры, которая четко определит и сформулирует, каким должен быть продукт".

Ожидается, что Apple Car получит футуристический дизайн как внутри, так и снаружи. Дизайнеры экспериментируют с отсутствием руля, педали газа, большими экранами, более удобными сиденьями и прочим.