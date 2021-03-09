Последний квартал 2020 года стал очень успешным для продаж iPhone. В целом, Apple удалось продать 77,6 миллиона моделей. Таким образом компания стала самым успешным производителем смартфонов в мире.

Как свидетельствуют результаты исследования, проведенного Trendforce, лидер многолетний лидер рынка – компания Samsung – опустилась на 2 место.

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Далее в рейтинге идут такие китайские компании:

Oppo

Xiaomi

Huawei

Vivo

В целом, в период с октября по декабрь 2020 года на рынок было отгружено 364 миллиона смартфонов, из которых вышеупомянутые компании поставили 307 миллионов телефонов или 84%.

Как показывает исследование, в первом квартале 2021 года снижение составит около 6%, по сравнению с предыдущим кварталом. При этом поставки смартфонов составят на 25% больше, чем за тот же период прошлого года.

В чем успех Apple

Как объясняют эксперты Trendforce, Apple продемонстрировала скачок в праздничный сезон. Это произошло благодаря появлению моделей 5G и применению "агрессивной ценовой стратегии". Из всех проданных устройств 90% составили iPhone 12. В этом квартале поставки iPhone должны составить 54 миллиона смартфонов.

При этом эксперты прогнозируют, что Samsung вернет себе первое место уже в первом квартале 2021 года, благодаря линейке Galaxy S21. Продажи этой модели должны составить около 62 миллионов.