Apple сокращает производство iPhone 12 mini: в чем дело
Ранее Техно 24 сообщало, что iPhone 12 mini стал самым слабым звеном в линейке iPhone 12, продажи не оправдывают ожидания. Не удивительно, что Apple решила сократить производство iPhone 12 mini.
Уже появились данные, что Apple снизила количество заказов на iPhone 12 mini, а вот на iPhone 12 Pro, наоборот, повысила. Ведь последний пользуется большим спросом во всем мире, пишет Macrumors.
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Таким образом производство iPhone 12 mini сократили на 2 миллиона смартфонов. Эта модель сумела захватить только 6% от общего объема продаж серии iPhone 12 в период запуска.
Сейчас срок поставки iPhone 12 Pro может достигать 10 дней, что является самым высоким показателем для любой модели за последние 4 года.
Что не так с iPhone 12 mini
Эксперты говорят, что привлекательность iPhone 12 mini оказалась слишком низкой из-за его завышенной цены (699 долларов).
Если сравнивать с очень популярными смартфонами прошлых лет – iPhone Xr (499 долларов), iPhone 11 (599 долларов) и iPhone SE 2020 (399 долларов) – становится понятным, что цену для модели mini преимуществом не назовешь.
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