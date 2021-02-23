Компания Apple, как правило, начинает продавать восстановленные версии девайсов тогда, когда выходит новые версии. Однако, уже сейчас на официальном сайте Apple появились восстановленные ноутбуки MacBook Pro 13 на базе однокристальной системы Apple M1.

Восстановленные MacBook Pro 13 (2020) можно приобрести с существенной скидкой.

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Новая цена

Версия с 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ оценен в 1099 долларов (скидка составляет 200 долларов).

(скидка составляет 200 долларов). Старшая версия с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ доступна за 1269 долларов (скидка 230 долларов).

Интересно, что вместе с MacBook Pro 13 производитель выпустил еще и MacBook Air и Mac mini на базе однокристальной системы Apple M1. Однако их восстановленные версии пока недоступны.

Это немного парадоксальная ситуация. Обычно Apple продает восстановленные версии предыдущих поколений вместе с актуальными новыми моделями. А сейчас покупатели могут купить как новый MacBook Pro 13 с Apple M1, вышедший только в ноябре, так и более доступную восстановленную версию.

Напомним, что восстановленные устройства проходят полноценное обновление от производителя. Они получают новые корпус, экран, аккумулятор и другие элементы, если в этом есть необходимость.