Компания GlobalData провела исследование, результаты которого показали, что за последние пять лет Apple приобрела наибольшее количество компаний, которые работают над искусственным интеллектом. По этому показателю техногигант обошел Accenture, Google, Microsoft и Facebook.

В GlobalData выяснили, что с 2016 по 2020 годы Apple, Google, Facebook и Microsoft в целом приобрели 60 компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Из них 25 приходится только на Apple.

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Что купила Apple

В течение нескольких последних лет Apple купила такие компании:

Emotient,

Turi,

Glimpse,

RealFace,

Shazam,

SensoMotoric,

Silk Labs,

Drive.ai,

Laserlike,

SpectralEdge,

Voysis,

XNOR.ai и многие другие.

Глава компании Тим Кук говорит, что Apple не боится рассматривать какие-либо приобретения, однако основное внимание уделяет перспективным стартапам.

Зачем

Целью компании является совершенствование возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения в ее продуктах. Apple не разглашает все свои приобретения. Предположительно, ей принадлежит гораздо больше компаний, работающих с ИИ. Большинство из них направлены на совершенствование голосового помощника Siri. Компания приобрела Inductiv, чтобы улучшить обработку данных голосовым помощником, а разработки Voysis помогли Siri улучшить понимание живой человеческой речи.

GlobalData также сообщает, что Apple, Accenture, Google, Microsoft и Facebook за 2020 год наняли более 14 тысяч человек, специализирующиеся на искусственном интеллекте и технологиях машинного обучения.