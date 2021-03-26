Apple пятый год массово скупает компании, работающие над искусственным интеллектом
Компания GlobalData провела исследование, результаты которого показали, что за последние пять лет Apple приобрела наибольшее количество компаний, которые работают над искусственным интеллектом. По этому показателю техногигант обошел Accenture, Google, Microsoft и Facebook.
Источник:MacRumors
В GlobalData выяснили, что с 2016 по 2020 годы Apple, Google, Facebook и Microsoft в целом приобрели 60 компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Из них 25 приходится только на Apple.
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Что купила Apple
В течение нескольких последних лет Apple купила такие компании:
- Emotient,
- Turi,
- Glimpse,
- RealFace,
- Shazam,
- SensoMotoric,
- Silk Labs,
- Drive.ai,
- Laserlike,
- SpectralEdge,
- Voysis,
- XNOR.ai и многие другие.
Глава компании Тим Кук говорит, что Apple не боится рассматривать какие-либо приобретения, однако основное внимание уделяет перспективным стартапам.
Зачем
Целью компании является совершенствование возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения в ее продуктах. Apple не разглашает все свои приобретения. Предположительно, ей принадлежит гораздо больше компаний, работающих с ИИ. Большинство из них направлены на совершенствование голосового помощника Siri. Компания приобрела Inductiv, чтобы улучшить обработку данных голосовым помощником, а разработки Voysis помогли Siri улучшить понимание живой человеческой речи.
GlobalData также сообщает, что Apple, Accenture, Google, Microsoft и Facebook за 2020 год наняли более 14 тысяч человек, специализирующиеся на искусственном интеллекте и технологиях машинного обучения.
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