Об этом рассказали в новом документе поддержки для разработчиков об инструментарии SiriKit. Apple пока не объяснила причин такого шага. Можно лишь предположить, что это делается с целью повышения безопасности.
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Какие функции потеряет Siri
Apple перечисляет в общей сложности 22 команды SiriKit, которые больше не будут поддерживаться.
- Наиболее примечательный пример из них – возможность заказа такси, например, Uber.
- Также сократятся возможности по взаимодействию с планировщиками и списками дел, такими как Things 3 или Todoist.
- Пользователи больше не смогут с помощью Siri создавать новые списки и удалять задачи.
- Также больше нельзя будет изменять заметки.
- Станет недоступной оплата счетов с помощью сторонних приложений.
- Перевод денег между двумя учетными записями в определенном приложении.
- Выявление источника звука в автомобиле.
- Настройка сидений и обогревателя в автомобиле.
Разработчики столкнутся с существенным сокращением типов и количества команд виртуального помощника Siri уже после публичного релиза нового поколения программных платформ Apple осенью 2021 года.