Об этом рассказали в новом документе поддержки для разработчиков об инструментарии SiriKit. Apple пока не объяснила причин такого шага. Можно лишь предположить, что это делается с целью повышения безопасности.

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Какие функции потеряет Siri

Apple перечисляет в общей сложности 22 команды SiriKit, которые больше не будут поддерживаться.

Наиболее примечательный пример из них – возможность заказа такси, например, Uber.

Также сократятся возможности по взаимодействию с планировщиками и списками дел, такими как Things 3 или Todoist.

Пользователи больше не смогут с помощью Siri создавать новые списки и удалять задачи.

Также больше нельзя будет изменять заметки.

Станет недоступной оплата счетов с помощью сторонних приложений.

Перевод денег между двумя учетными записями в определенном приложении.

Выявление источника звука в автомобиле.

Настройка сидений и обогревателя в автомобиле.

Разработчики столкнутся с существенным сокращением типов и количества команд виртуального помощника Siri уже после публичного релиза нового поколения программных платформ Apple осенью 2021 года.