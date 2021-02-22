Компания Apple предположительно работает над новым зарядным устройством в виде батареи, которая крепится к задней крышке с помощью магнитов, и работает по беспроводной технологии MagSafe. Если компании удастся решить проблемы с ПО, которое пока плохо работает с такой батареей, она сможет вывести на рынок прорывной аксессуар.

Новый аккумулятор, по слухам, разрабатывают уже как минимум год, но он пока не может избавиться от проблемы с программным обеспечением, которое считает, что элемент питания перегревается. Технические проблемы могут означать, что новый аксессуар появится не скоро или вообще никогда.

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Apple ищет решение

Если Apple найдет выход из ситуации, магнитный аккумулятор может стать новейшим устройством в линейке аксессуаров MagSafe для iPhone 12, которые крепятся на задней крышке телефона. В линейке уже есть кожаный кошелек, к которому можно примагнитить айфон, и настенный держатель. Также технология MagSafe вернется на ноутбуки Apple.

Кроме нового аккумулятора в компании, по слухам, работают над возможностью устройств Apple заряжать друг друга. Еще в 2019 году планировали выпуск наушников AirPods с беспроводной зарядкой от смартфонов Apple, но потом от этих намерений отказались. В ближайшем будущем появление такой технологии маловероятно.

Напомним, компания Apple планирует выпустить складывающийся iPhone с поддержкой Apple Pencil в 2023 году. Аппарат сможет похвастаться гибкой OLED-панелью с диагональю от 7,3 до 7,6 дюйма.