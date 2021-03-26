Apple разрабатывает новую версию смарт-часов с дополнительной прочностью
Компания Apple попытается выйти на рынок оборудования для экстремальных видов спорта. Чтобы привлечь внимание этой аудитории, компания работает над новой версией часов Apple Watch.
Источник:Bloomberg
Журналисты говорят, ссылаясь на анонимные источники, что проект нового Apple Watch фигурирует под условным названием Explorer Edition. Производство предполагает создание более защищенной версии смарт-часов Apple Watch.
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Что известно о разработке
Новинка получит устойчивый к ударам и царапинам корпус. Также производитель должен добавить высший класс защиты при погружении в воду.
Напомним, нынешняя версия Apple Watch уже предлагает влагозащиту, которая соответствует погружению на глубину до 50 метров. Ориентиром в этом вопросе Apple, вероятно, выбрала знаменитую серию часов Casio G-Shock.
Корпус будущих часов Apple для любителей экстрима будет покрыт специальным полимером, защищающим от появления царапин.
Если все пойдет по плану, то эта новая версия будет представлена до конца этого или в начале следующего года.
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