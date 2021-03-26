Компания Apple попытается выйти на рынок оборудования для экстремальных видов спорта. Чтобы привлечь внимание этой аудитории, компания работает над новой версией часов Apple Watch.

Журналисты говорят, ссылаясь на анонимные источники, что проект нового Apple Watch фигурирует под условным названием Explorer Edition. Производство предполагает создание более защищенной версии смарт-часов Apple Watch.

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Что известно о разработке

Новинка получит устойчивый к ударам и царапинам корпус. Также производитель должен добавить высший класс защиты при погружении в воду.

Напомним, нынешняя версия Apple Watch уже предлагает влагозащиту, которая соответствует погружению на глубину до 50 метров. Ориентиром в этом вопросе Apple, вероятно, выбрала знаменитую серию часов Casio G-Shock.

Корпус будущих часов Apple для любителей экстрима будет покрыт специальным полимером, защищающим от появления царапин.

Если все пойдет по плану, то эта новая версия будет представлена до конца этого или в начале следующего года.