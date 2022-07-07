Компания уже работает сразу над двумя инициативами. Первая – это гранты в размере 10 миллионов долларов в поддержку кампаний по кибербезопасности, направленных на исследование угроз шпионских программ. А вторая – так называемый "Режим изоляции" (Lockdown Mode), который компания называет революционным. Что же он из себя представляет – дальше.

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Lockdown Mode

Новый режим будет представлен осенью на iOS 16, iPad 16 и macOS. Это режим повышенной необязательной защиты для очень небольшого числа пользователей, сталкивающихся с целенаправленными кибератаками.

Ключевые особенности режима:

Все типы содержимого, кроме фотографий в сообщениях, блокируются.

Отключения на веб-сайтах JavaScript по умолчанию, если только пользователь не добавит сайт в список исключений.

Все запросы на FaceTime по умолчанию блокируются, если только пользователь сам не инициирует вызов.

Блокируется проводное соединение, когда iPhone заблокирован.

Устройство не может зарегистрироваться в системе управления мобильными устройствами (MDM).

Режим изоляции – это революционная возможность, которая отражает нашу неизменную приверженность защите пользователей даже от самых редких и изощрённых атак. Хотя подавляющее большинство пользователей никогда не станут жертвами целенаправленных кибератак, мы будем неустанно работать над защитой для небольшого числа пользователей. Это включает в себя продолжение разработки средств защиты специально для таких пользователей, а также поддержку исследователей и организаций по всему миру, выполняющих крайне важную работу по разоблачению наёмных компаний, которые создают эти кибератаки,

– говорит Иван Крстич, эксперт Apple по кибербезопасности.

Уточняется, что технология может защитить от программ, разработанных израильской NSO Group, ранее обвиняемой в создании шпионских программ и продаже своих технологий правительствам по всему миру. Самая известная ее разработка на сегодня – это программа Pegasus.