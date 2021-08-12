Производитель одних из самых популярных смартфонов в мире на фоне других многочисленных изменений в своих правилах конфиденциальности выпустил новые инструкции для правоохранительных органов. В них говорится о том, что отныне компания соглашается снимать блокировку с некоторых iPhone после соответствующего обращения.

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Apple меняет политику

Как стало известно из документа, Apple готова разблокировать любой iPhone, iPad или iPod, работающий на iOS, но только до седьмой версии. Для этого теперь достаточно лишь ордера.

Для устройств с iOS 4 по iOS 7 Apple может, в зависимости от состояния устройства, выполнять извлечение данных. Для всех устройств под управлением iOS 8.0 и более поздних версий Apple не может выполнить извлечение данных с устройства iOS, поскольку данные, которые обычно запрашиваются правоохранительными органами, зашифрованные, а Apple не имеет ключа шифрования,

– говорится в инструкции.

Таким образом, компания соглашается помочь полиции с доступом, но только к очень старым смартфонам.

Как пишет сама компания в той же инструкции, все ее смартфоны, начиная с iPhone 6, которые работают на iOS 8 и более новых, не поддаются взлому.

Трудно сказать, почему Apple вдруг уступила своей когда-то принципиальной и непоколебимой позицией. Однако вероятность того, что в 2021 году правоохранителям попадется смартфон, выпущенный еще в 2012 году или раньше, крайне мала.

По крайней мере об этом говорят данные сайта counterpointresearch, который проанализировал статистику пользования различными моделями iPhone на начало 2021 года. iPhone 5 и 6 даже не попали в рейтинг, то есть у них вообще или практически нет активных пользователей.

Так или иначе, но раньше Apple каждый раз заявляла о том, что не будет помогать полиции и ФБР получить доступ даже к смартфонам террористов, поскольку это создает опасный прецедент и ставит под угрозу приватность и данные миллионов обычных законопослушных пользователей.

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