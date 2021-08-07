Новая функция позволит родителям, например, узнавать о случаях, когда их дети отправляют или получают обнаженные фотографии в сообщениях. Компания заявляет, что разрабатывает технологию исключительно с соблюдением принципов конфиденциальности.

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Как это будет работать

Запуск алгоритма состоялся сегодня, 6 августа. Если пользователю поступит NSFW-контент, приложение автоматически размоет снимок и покажет ребенку сообщение о том, что он может не смотреть подобные фотографии.

Дети также не смогут отправить такие фото. Сначала их предупредят, а в случае, если они все же не передумают, сообщат о действии родителям.

Как рассказывают разработчики, сканирование будет проходить только на устройстве ребенка, а оповещения поступят только родителям. Таким образом, компания гарантирует, что сама она никогда не увидит и не узнает о каких-либо обнаженных фотографиях, которыми могут обмениваться дети в сообщениях.



Скриншоты будущей функции iOS / Фото Apple

Аргументы "против"

Apple сразу же поспешила предоставить мнения некоторых экспертов по кибербезопасности и служб защиты детей, которые "высоко оценили подход компании".

Однако нашлись и противники нововведения. Мэтью Д. Грин, профессор криптографии в Университете Джона Хопкинса, обеспокоен прецедентом, поскольку технология наблюдения может быть использована правоохранительными органами или правительствами.

Сначала они продают мир конфиденциальности и заставляют людей доверять своим устройствам. А потом они сдаются даже перед худшими требованиями любого правительства,

– пишет Мэтью Д. Грин.

Поиск будет автоматизирован. Технология использует так называемый хэш – поиск похожих элементов после сильного упрощения изображения. Хэш будет отправлен на серверы компании и проанализирован. При обнаружении соответствий будут предприниматься действия.

Мэтью Д. Грин предоставил примеры ошибочного срабатывания хэширования изображений, когда искаженные лица людей система определяла как логотипы известных брендов. Если учесть подозрения о том, что информация будет передаваться в полицию, технология может влечь за собой неприятные последствия.



Скриншоты будущей функции iOS / Фото Apple

Напомним, недавно из App Store убрали приложение для знакомств антивакцинаторов. Оно предназначалось для сторонников теории заговора, которые уверены, что вакцины – это "биологическое оружие". Apple отметила, что это нарушает правила ее платформы.