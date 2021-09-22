Сейчас компания лишь занимается исследованием возможных способов обнаружения этих состояний с помощью камер iPhone. По крайней мере, об этом сообщают источники издания внутри корпорации.

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Что известно

Помимо наблюдения за чертами лица человека с помощью камер смартфона, исследователи будут использовать данные по передвижению, физической активности, режиму сна, поведению во время печати и прочее.

Разработка алгоритма выявления признаков аутизма происходит в партнерстве с Университетом Дьюка.

Методика выявления депрессии исследуется вместе с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе, который изучает стресс, тревогу и депрессию, и фармацевтической компании Biogen, которая изучает легкие когнитивные нарушения.

Как пишет источник, все организации и компании от комментариев отказываются. Хотя обе технологии пока находятся на начальной стадии, Apple видит в ней большой потенциал и с энтузиазмом взялась за них.

Если все же удастся довести их до релизного состояния, это в перспективе поможет миллионам людей по всему миру. В 2020 году Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что у 1 из 54 детей в США диагностировано расстройство аутистического спектра. У мальчиков в четыре раза чаще диагностируется аутизм, чем у девочек. При этом многим из них ставят диагноз после четырех лет, хотя это можно сделать уже в два года.