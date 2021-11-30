Компания продолжает работать над адаптером для одновременной зарядки нескольких устройств несмотря на неудачу с AirPower. Выпуск последней пришлось отменить из-за проблем с перегревом. Устройство будет отличаться от двойного адаптера MagSafe Duo, который позволяет заряжать iPhone и Apple Watch одновременно, но подробностей о конструкции гаджета Марк Гурман не рассказал.

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Что известно

Компания разрабатывает собственную технологию беспроводной зарядки с малым и большим радиусом действия.

В отличие от традиционной индуктивной зарядки, решение Apple позволит пополнять заряд устройств на расстоянии.

На каком этапе находится создание технологии, неизвестно.

Apple рассчитывает, что в будущем все ее основные устройства смогут заряжать друг друга.

Предполагается, что решение позволит пользователям передавать энергию с iPad на iPhone, iPhone на AirPods или Apple Watch.

Будет ли решение Apple отличаться от аналогов в Android-смартфонах, неизвестно. Реверсивную зарядку некоторые представители Android поддерживают не первый год. Она дает возможность заряжать устройства, которые поддерживают технологию от других гаджетов, а не от электрической сети.

Apple в условиях давления Евросоюза

Такая технология позволит компании обойти ограничения со стороны ЕС. Дело в том, что в 2021 году Еврокомиссия представила законопроект о введении единого разъема USB-C для смартфонов. "Яблочная" корпорация традиционно протестует, утверждая, что это больно ударит по инновациям, затормозив их развитие.

Позицию компании неожиданно поддержали в USB-IF – некоммерческой организации, рекламирующей и поддерживающей технологию USB. В ней также считают, что инициатива европейских властей замедлит технический прогресс и вызовет разногласия среди пользователей.