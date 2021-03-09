Аналитик Tianfeng International Минг-Чи Куо рассказал новые детали о дальновидных планах компании Apple. В частности, он прогнозирует, что Apple выпустит гарнитуру виртуальной реальности в 2022 году. А в 2025 году в продажу поступят фирменные очки дополненной реальности.

При этом корпорация и дальше будет работать в этом направлении, поэтому уже в 2030 году может выпускать контактные линзы. Что касается гарнитуры, то она будет включать технологии дополненной и виртуальной реальности.

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При этом очки и контактные линзы будут поддерживать только технологию дополненной реальности.

Детали о гарнитуре

По данным инсайдера, прототипы шлемов смешанной реальности Apple будут весить 200 – 300 граммов. Если Apple сможет решить технические проблемы, то вес будет снижен до 100-200 граммов. Минг-Чи Куо также прогнозирует, что из-за сложности конструкции цена этой гарнитуры в США составит около 1000 долларов.

По данным аналитика, гарнитура будет оснащена дисплеем Sony Micro-OLED и несколькими оптическими модулями, чтобы обеспечить дополненную реальность, добавив, что эта гарнитура может обеспечить ощущение виртуальной реальности.

Вероятно, Apple может использовать этот шлем с различными фирменными приложениями, как Apple TV + или Apple Arcade.