Apple работает над контентом для VR-очков с голливудскими режиссерами

Издание The New York Times опубликовало материал, рассказывающий о процессе разработки гарнитуры смешанной реальности Apple. Слухи о проекте ходят уже несколько лет.

Для разработки контента Apple якобы привлекла голливудских режиссеров, в частности, Джона Фабро, выступившего исполнительным продюсером мини-сериала "Доисторическая планета" на Apple TV+. Фабро словно работает над тем, чтобы оживить динозавров с помощью гарнитуры.

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Само устройство описывается как "пара лыжных очков", оно предложит опыт как в виртуальной, так и дополненной реальности. Запуск продукта ожидается в 2023 году, а WWDC 2022 могут анонсировать программные инструменты для создания контента.

В материале издания утверждается, что Apple наняла Майка Роквелла, инженера из Dolby Technologies, и поручила ему возглавить проект. По словам двух источников, предыдущие попытки разработки гарнитуры дополненной реальности сталкивались с проблемами слабой вычислительной мощности.

Утверждают, что проблемы с питанием заставили Apple отложить релиз до следующего года.

Устройство нового типа

Напомним, что в середине мая Bloomberg писал о том, что Apple продемонстрировала будущие очки членам совета директоров компании. Тогда уточнялось, что компания ускорила разработку операционной системы realityOS.

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Сама Apple пока не подтвердила, что проект действительно находится в разработке, однако косвенных подтверждений его существования уже было немало. Недавно в категориях "Периферийные устройства", "Программное обеспечение" и "Носимое компьютерное оборудование" компанией была зарегистрирована торговая марка RealityOS – такое название, вероятно, получит программная платформа устройства. Прототип AR/VR-гарнитуры в мае демонстрировался совету директоров Apple.

Кстати, недавно появилась информация о том, что созданием AR/VR гарнитуры Apple начала заниматься еще в 2015 году . Первые прототипы были невероятно трудными, а некоторые даже работали на Windows. В конце концов после того, как новое направление было окончательно согласовано, началась долгая работа над новым устройством, которое мы сможем увидеть уже совсем скоро.