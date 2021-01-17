Компания Apple готовит ряд нововведений для новой линейки iPhone. По данным источника, производитель уже работает над моделью iPhone со складным экраном. Сейчас разрабатывают прототипы для внутреннего тестирования.

Правда, пока речь идет только о тестах самих экранов, а полноценных рабочих прототипов еще нет. Об этом заявил редактор авторитетного ресурса Bloomberg Марк Гурман.

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При этом он добавил, что Apple до сих пор окончательно не решила, выпускать ли такой смартфон.

Какие есть варианты

Apple рассматривает несколько вариантов размеров складных экранов, в частности один с диагональю 6,7 дюйма iPhone 12 Pro Max в разложенном состоянии.

Правда, в 2021 году мы все еще не увидим гибкий iPhone. В этом году Apple может изменить названия смартфонов – не iPhone 13, а iPhone 12S. И хотя изменения дизайна ожидаются небольшие, тем не менее, Apple может решиться на шаг, который от нее уже ждут давно – реализовать Touch ID, встроенный в дисплей.

По словам Гурмана, Apple уже тестирует интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев. Впрочем, от Face ID компания окончательно не откажется, решения будут дополнять друг друга.