Как обратило внимание издание MacRumors, дату новой презентации раскрыл фирменный голосовой помощник Siri.

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Дата презентации Apple

Ждать новой презентации осталось всего неделю. Она состоится еще в апреле, именно во вторник, 20 апреля. Официальные приглашения должны прийти к вечеру.

Что покажут

Здесь Apple традиционно держит интригу. По слухам, на этой весенней презентации должны представить как минимум новые iPad Pro с улучшенными характеристиками.

Источники говорят, что новый экран с Mini-LED подсветкой будет лишь в большей 12,9-дюймовой модели iPad Pro. При этом компактная 11-дюймовая модель в дальнейшем будет использовать прежнюю IPS-матрицу с классической светодиодной подсветкой. Также Аналитики прогнозируют, что поставки новых iPad Pro изначально будут очень ограниченными. Возможно, вместе с линейкой iPad Pro также дебютирует iPad mini 6.

Также мы должны наконец дождаться и умный GPS-маячок AirTag, который ждали еще в 2020 году.