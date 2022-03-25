Apple прокомментировала блокировку карт "Мир" в российском Apple Pay: кто виноват и что дальше

Компания Apple подтвердила, что карты российской платежной системы "Мир" больше не добавляются в платежный сервис Apple Pay. Более того, это только начало.

Главной, так сказать, интригой, было то, с чьей же стороны произошло отключение – России или Apple – и продолжат ли работать в сервисе ранее добавленные карты "Мир". Компания ответила на эти вопросы.

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Что известно

Отключение платежной системы "Мир" произошло со стороны самой компании Apple.

Карты, которые были добавлены ранее, вчера еще продолжали работать, тогда как новые уже не добавлялись.

Однако теперь стало известно, что работа этих карт будет также остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.

Такие комментарии поступили в российскую национальную систему платежных карт (НСПК), о них рассказала пресс-служба организации.

Таким образом Apple Pay для россиян стал полностью ненужным, платить с помощью iPhone в магазинах и на сайтах не получится. Теперь преимущество на стороне Android-владельцы таких смартфонов могут пользоваться приложением SberPay, которое, судя по всему, разрабатывалось лишь для этой операционной системы. Так же с картами "Мир" продолжает работу Samsung Pay и Mir Pay.