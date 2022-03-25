Главной, так сказать, интригой, было то, с чьей же стороны произошло отключение – России или Apple – и продолжат ли работать в сервисе ранее добавленные карты "Мир". Компания ответила на эти вопросы.
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Что известно
- Отключение платежной системы "Мир" произошло со стороны самой компании Apple.
- Карты, которые были добавлены ранее, вчера еще продолжали работать, тогда как новые уже не добавлялись.
- Однако теперь стало известно, что работа этих карт будет также остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.
Такие комментарии поступили в российскую национальную систему платежных карт (НСПК), о них рассказала пресс-служба организации.
Таким образом Apple Pay для россиян стал полностью ненужным, платить с помощью iPhone в магазинах и на сайтах не получится. Теперь преимущество на стороне Android-владельцы таких смартфонов могут пользоваться приложением SberPay, которое, судя по всему, разрабатывалось лишь для этой операционной системы. Так же с картами "Мир" продолжает работу Samsung Pay и Mir Pay.