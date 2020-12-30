В прошлом году корпорация Apple подала судебный иск против стартапа Corellium. В иске купертиновцы заявили, что Corellium незаконно копировал их операционную систему и приложения, работающие на iPad и iPhone.

При этом суд Флориды постановил, что бизнес-практика стартапа Corellium отвечала условиям "добросовестного использования" и признал "использование iOS в связи с продуктом Corellium допустимым", сообщает Wccftech.

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Напомним, стартап разработал решение, которое позволяло запускать виртуальный iPhone на компьютерах, это и стало причиной претензий со стороны компании из Купертино.

Ранее Apple заявляла, что возможность запускать "виртуальные iPhone" на компьютерах будет иметь катастрофические последствия с точки зрения безопасности. Вроде, Corellium сумел обойти меры безопасности Apple, которые не позволяют людям скопировать ее программное обеспечение.

После этого Corellium обвинила Apple, компания использовала иск для ограничения возможностей джейлбрейка (действия для разблокирования iOS-устройств). Также в компании заявили, что их ПО помогло Apple облегчив исследователям в безопасности поиск ошибок.

К слову, в 2018 году Apple пыталась приобрести Corellium. Через некоторое время после того, как переговоры провалили, производитель iPhone подал судебный иск.