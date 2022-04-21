Apple проиграла: Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки

Проблема зарядных устройств обсуждается уже много лет. Разные страны и отдельные компании пытаются унифицировать форму разъемов, чтобы один провод подключался ко всем устройствам. Apple всегда противостояла этому.

Депутаты Европарламента приняли решение о введении единого стандарта разъема для зарядки мобильных устройств. Об этом написано на сайте организации.

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Есть закон

Согласно источнику, решение было принято почти единогласно – поддержали инициативу 43 депутата, а выступили против всего двое.

Теперь производители электроники, которые хотят продавать свои девайсы в Европе, будут обязаны использовать USB Type-С, а не свои варианты зарядного порта.

По мнению Еврокомиссии, такой шаг поможет снизить количество электронного мусора, ведь владельцам техники не придется покупать новый кабель зарядки для каждого устройства.

Новое правило распространяется на смартфоны, планшеты, камеры, электронные книги, наушники, портативные колонки и консоли.

Позже в этот список предложили добавить еще и ноутбуки, но сейчас этот вопрос обсуждается.

Исключение сделают только для тех устройств, которые физически не вместят USB-С – например, некоторые "умные" часы и фитнес-браслеты.

Кроме того, депутаты хотят обязать вендоров соблюдать минимальную совместимость стандартов беспроводной зарядки. Они опасаются, что производители будут хитрить, ограничивая покупателей только собственными зарядными устройствами с помощью различных технических или программных решений.

Apple проиграла

Как известно, компания Apple до сих пор использует в iPhone собственный разъем Lightning, впервые представленный еще в iPhone 5. Компанию неоднократно критиковали за то, что она не спешит апгрейдить порт своих смартфонов, хотя у MacBook и iPad USB-C появился довольно давно. Сама Apple считает, что новые правила ЕС ограничивают инновации и постоянно делала соответствующие заявления на эту тему, пытаясь убедить депутатов, но, судя по всему, ей придется подчиниться. Поэтому скоро мы увидим iPhone с портом USB-C или вообще без разъемов.