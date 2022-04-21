Депутаты Европарламента приняли решение о введении единого стандарта разъема для зарядки мобильных устройств. Об этом написано на сайте организации.
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Есть закон
- Согласно источнику, решение было принято почти единогласно – поддержали инициативу 43 депутата, а выступили против всего двое.
- Теперь производители электроники, которые хотят продавать свои девайсы в Европе, будут обязаны использовать USB Type-С, а не свои варианты зарядного порта.
- По мнению Еврокомиссии, такой шаг поможет снизить количество электронного мусора, ведь владельцам техники не придется покупать новый кабель зарядки для каждого устройства.
- Новое правило распространяется на смартфоны, планшеты, камеры, электронные книги, наушники, портативные колонки и консоли.
- Позже в этот список предложили добавить еще и ноутбуки, но сейчас этот вопрос обсуждается.
- Исключение сделают только для тех устройств, которые физически не вместят USB-С – например, некоторые "умные" часы и фитнес-браслеты.
Кроме того, депутаты хотят обязать вендоров соблюдать минимальную совместимость стандартов беспроводной зарядки. Они опасаются, что производители будут хитрить, ограничивая покупателей только собственными зарядными устройствами с помощью различных технических или программных решений.
Apple проиграла
Как известно, компания Apple до сих пор использует в iPhone собственный разъем Lightning, впервые представленный еще в iPhone 5. Компанию неоднократно критиковали за то, что она не спешит апгрейдить порт своих смартфонов, хотя у MacBook и iPad USB-C появился довольно давно. Сама Apple считает, что новые правила ЕС ограничивают инновации и постоянно делала соответствующие заявления на эту тему, пытаясь убедить депутатов, но, судя по всему, ей придется подчиниться. Поэтому скоро мы увидим iPhone с портом USB-C или вообще без разъемов.