Вероятно, Apple раздумывает над отказом от физической клавиатуры или использованием такой в виде сенсорной панели на магнитном коннекторе в будущих версиях MacBook Pro. Зная последние тенденции в компании, нетрудно предположить, что "яблочный" гигант хочет заставить покупать клавиатуру отдельно.

Издание PatentlyApple выявило соответствующий патент. Он содержит интересные детали о вероятных характеристиках MacBook Pro и Air последующих поколений. Об этом пишет Notebook Check.

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Что известно

Патент показывает, что вместо привычной физической клавиатуры в будущих ноутбуках компании может использоваться съемная панель с адаптивным сенсорным дисплеем, изготовлена из стекла, пластика или керамики. Фактически, это еще один экран, но предназначенный для элементов управления. Он может менять вид, отображая набор тех интерфейсов, которые нужны для работы с конкретной программой, которая запущена в данный момент, а также выступать в роли огромного трекпада.



Патент вероятного ноутбука от Apple / Фото notebookcheck

Такая сенсорная панель могла бы отображать различные системы ввода, такие как "массив кнопок" или "поворотный диск".

Также сообщается о поддержке сенсорной панелью технологии ввода Swype, которая позволяет делать ввод текста при непрерывном проведении по клавишам, а не только при их нажатии.

Помимо прочего, патент намекает на то, что в ноутбуки может быть интегрировано беспроводное зарядное устройство для iPhone. Таким образом вам было бы достаточно положить смартфон на корпус ноутбука, чтобы начать зарядки. К сожалению, судя по данным, опубликованным в патентной заявке, набор физических разъемов будущих компьютеров станет еще более скудным.