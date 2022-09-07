Apple представила iPhone 14 и 14 Plus: все, что известно о новых смартфонах

Apple представила две базовые модели линейки iPhone 14. Это сам iPhone 14 и новая модель с увеличенным дисплеем 14 Plus. Варианта mini больше нет – он в прошлом году провалился в продажах.

Оба смартфона получили прошлогодний чип Apple A15 Bionic. Компания внесла в него некоторые изменения, добавив новое ядро GPU, благодаря чему производительность выросла на 18 процентов. Фактически две новинки отличаются только экранами: iPhone 14 получил экран с диагональю 6,1 дюйма, у iPhone 14 Plus установлен экран с диагональю 6,7 дюйма.

Интересно Apple анонсировала наушники AirPods Pro 2: свайпы, новый кейс и насадки

Характеристики iPhone 14 и 14 Plus

Версии смартфонов в США теперь продаются без физических слотов для SIM – теперь только eSIM . Apple заявляет, что улучшила работу технологии – теперь можно хранить в памяти больше eSIM. Кроме того, повышена безопасность и улучшен процесс изменения тарифа.

. Apple заявляет, что улучшила работу технологии – теперь можно хранить в памяти больше eSIM. Кроме того, повышена безопасность и улучшен процесс изменения тарифа. Как и новые Apple Watch, iPhone 14 поддерживают функцию Crash Detection , которая известит экстренные службы, если пользователь попадет в аварию. Для этого смартфоны используют новый акселерометр.

, которая известит экстренные службы, если пользователь попадет в аварию. Для этого смартфоны используют новый акселерометр. Сигнал SOS теперь можно отправить даже без сотового покрытия – iPhone поддерживает спутниковое соединение без посредников. Однако отправить SMS или воспользоваться спутниковым интернетом не удастся. Для работы технологии необходимо находиться вне помещения. Функция платная, но первые два года для владельцев iPhone 14 ее будут предоставлять бесплатно. Она заработает в США и Канаде в ноябре.

Apple не привела параметры аккумуляторов, но сообщила, что это лучшие iPhone в истории по автономности.

Оба смартфона сохранили фирменную "челку".

Камера

Основная камера снова на 12 мегапикселей , однако, как всегда, улучшена. Диафрагма f/1,5, размер пикселя 1,9 микрометра – выдает результат на 49 процентов лучше в съемке при недостаточном освещении.

, однако, как всегда, улучшена. Диафрагма f/1,5, размер пикселя 1,9 микрометра – выдает результат на 49 процентов лучше в съемке при недостаточном освещении. Фронтальная камера TrueDepth также на 12 мегапикселей с апертурой f/1,9 впервые поддерживает автофокус и функцию Deep Fusion.

Компания много внимания уделила съемке в темноте. Камеры передают больше деталей и более точный цвет благодаря глубокой интеграции аппаратного и программного обеспечения, которую назвали Photonic Engine.

Новый режим съемки видео в движении может сравниться со съемкой с помощью физического стабилизатора. Проверить это, конечно же, удастся после полноценных независимых тестов.

Вспышка True Tone стала на 10% ярче, а кинематографический режим теперь доступен в 4K 30fps и 4K 24fps.

Цены в США

iPhone 14 (128 гигабайтов) – 799 долларов

iPhone 14 (256 гигабайтов) – 899 долларов

iPhone 14 (512 гигабайтов) – 1099 долларов

iPhone 14 Plus (128 гигабайтов) – 899 долларов

iPhone 14 Plus (256 гигабайтов) – 999 долларов

iPhone 14 Plus (512 гигабайтов) – 1199 долларов.

Младшая модель – в продаже с 16 сентября, более крупная модель – с 7 октября. Цвета корпуса следующие: Midnight, Blue, Starlight, Purple и Red.



iPhone 14 и 14 Plus / Фото Apple