Компания Apple урегулировала конфликт с разработчиками кулинарного приложения Prepear, которые используют логотип в виде груши. IT-гигант разрешил использовать символ фрукта, но требует внести в него изменения.

Конфликт между сторонами начался в августе 2020 года. Apple заявила, что созданный логотип схож с ее символикой, из-за чего выступила против регистрации товарного знака Prepear.

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Итог конфликта

После появления обвинений со стороны Apple основатель компании Расс Монсон опубликовал петицию на Change.org под названием "Спасите Грушу от Apple" (Save the Pear from Apple). Ее подписали почти 270 тысяч человек.

Обе компании все же смогли прийти к согласию. Компания Prepear сможет использовать грушу в качестве логотипа, однако Apple требует сменить одну из сторон листочка. Разработчики планируют отредактировать логотип в ближайшее время.



Обновленный логотип Prepear / Фото The Verge

Prepear – это программа для создания и систематизации кулинарных рецептов. Ее разработала небольшая команда под названием Super Healthy Kids, в которой работают всего пять человек. Программа доступна бесплатно для iOS и Android.