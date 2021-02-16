Аналитики уверены, что Apple готовит складной смартфон с гибкой OLED-матрицей, который будет поддерживать фирменный стилус Apple Pencil. Релиз намечен в 2023 году.

Впервые об этом сообщила международная исследовательская компания Omdia, основываясь на данных, полученных из надежных источников.

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Что говорят слухи

Omdia заявляет, что будущий аппарат сможет похвастаться гибкой OLED-панелью с диагональю от 7,3 до 7,6 дюйма. Кроме того, дисплей смартфона получит поддержку фирменного стилуса Apple Pencil. Вполне вероятно, что для гибкого iPhone будет выпущена специальная уменьшена в размерах версия стилуса.

Слухи довольно часто приписывают другим моделям iPhone поддержку Apple Pencil. Происходит это уже несколько лет, однако до сих пор компания не реализовала эту функцию. Однако реализация ее именно в устройстве диагональю 7,6 дюйма кажется правдоподобной, поскольку актуален iPad mini, который поддерживает Apple Pencil, имеет 7,9-дюймовую матрицу.

Согласно истоками, в смартфоне будет использована гибкая OLED-матрица производства Samsung. Еще в прошлом году в сеть просочились данные о том, что компания получила от корейского техногиганта пробную партию сложных дисплеев для испытаний. Кроме того, авторитетный аналитик Марк Гурман заявлял, что Apple уже тестирует гибкие iPhone с различными размерами экранов.