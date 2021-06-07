Наряду с iOS 15 iPadOS 15 и watchOS 8, компания Apple показала tvOS 15. Она принесет несколько новых функций, таких как SharePlay.

Интересно Apple представила iOS 15 с множеством интересных нововведений

Что нового

В tvOS 15 добавили поддержку пространственного звука для AirPods Pro и AirPods Max.

Поддержка формата Lossless Audio появится позже в течение 2021 года.

Объявленная ранее поддержка музыки с Dolby Atmos заработала уже сегодня. Она будет работать на Apple TV 4K (1-го и 2-го поколения) при подключении к наушникам, а также на HomePod и Apple TV 4K, подключенном к совместной акустической системе с Dolby Atmos.

Кроме того, HomePod mini теперь можно использовать как колонку для Apple TV.

Функция SharePlay в tvOS 15 позволит вам смотреть фильм вместе с друзьями или семьей через групповой вызов FaceTime, а именно видео можно будет транслировать на своем Apple TV.



Apple представила tvOS 15 / Фото Apple

Команду "Hi, Siri" позволили применять для воспроизведения контента на телевизоре.

В приложении Apple TV появится новая строка "Поделиться с вами", в которой вы увидите рекомендации или предложения от друзей.

Новая строка "Для всех" предложит фильмы и сериалы, учитывающие все предпочтения пользователей.

Система управления умным домом HomeKit теперь называется просто Home.



Обновление HomeKit, которая теперь называется просто Home / Скриншот презентации Apple