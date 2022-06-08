Apple представила обновленный MacBook Pro 13 на чипе М2: что изменилось и сколько стоит

Apple обновила линейку своих устройств, представив MacBook Air и MacBook Pro. В этом году оба перешли на новые процессоры собственного производства М2 и получили несколько других изменений. О нововведениях последнего – дальше.

Новый MacBook Pro с экраном на 13 дюймов мало чем отличается от предыдущей модели. Здесь вы не найдете нового корпуса, как у MacBook Air, или каких-то индивидуальных особенностей, которые бы его отличали. Однако несколько изменений все же есть.

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MacBook Pro 2022: что интересного

Компания решила сохранить сенсорную панель Touch Bar в верхней части клавиатуры. Она позволяет обеспечивать быстрый доступ к некоторым функциям, выводя различные ярлыки и элементы управления программами в зависимости от выполняемых задач.

Аппаратная платформа, как отмечалось, новая. Это 5-нанометровый процессор Apple M2 с 8-ядерным CPU, 10-ядерным GPU.

В комплекте до 24 гигабайт унифицированной памяти.

Максимальный объем SSD, как и в случае с Air, составляет 2 терабайта.

MacBook Pro 13 получил активную систему охлаждения, поэтому о полностью бесшумной работе, как в случае с Air, речи не идет.

Также есть экран Retina, USB-C порты с интерфейсом Thunderbolt, адаптер Wi-Fi 6.

Максимальная автономность составляет 20 часов при воспроизведении видео.



MacBook Pro 13 2022 года / Фото Apple

Все нововведения:

Благодаря более производительному 8-ядерному процессору и 10-ядерному графическому процессору работа с изображениями формата RAW в приложениях, вроде Affinity Photo, почти на 40 процентов быстрее, чем в предыдущем поколении. Если сравнивать с более старыми моделями на Intel, то новинка, как утверждает производитель, в 3,4 раза быстрее.

Требовательные игры, вроде Baldur's Gate 3, загружаются на 40 процентов быстрее, чем на предыдущем 13-дюймовом MacBook Pro, и в 3,3 раза быстрее, чем на ноутбуках без Apple Silicon.

Пропускная способность памяти в обновленном MacBook Pro увеличена на 50 процентов, что делает многозадачность и работу с большим объемом данных более плавной.



MacBook Pro 13 2022 года / Фото Apple

MacBook Pro 13 поступит в продажу в июле. Цена стартует от 1299 долларов для обычных покупателей и от 1200 долларов для учебных заведений.



Основные характеристики MacBook Pro 13 2022 года / Фото Apple