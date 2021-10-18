Apple представила обновленные MacBook Pro
Источник:24 канал
18 октября прошла обещанная презентация Apple. Как и ожидалось, главной новинкой стали обновленные MacBook Pro. Рассказываем, чем они отличаются от прошлогодней модели.
Стоит отметить, что большинство особенностей новых ноутбуков уже были известны. Некоторые детали просочились в сеть буквально за несколько часов до презентации.
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Характеристики MacBook Pro 2021
"Челка" переезжает
Одной из главных особенностей нынешнего MacBook Pro стал вырез в верхней части экрана. Информация о его вероятном появлении появилась в сети за несколько часов до презентации. Решение, по крайней мере, кажется странным, поскольку пользователи iPhone, которые жаловались на вырез с 2017 года, с тех пор, как он впервые появился, наконец-то добились того, чтобы этот надоедливый элемент дизайна ушел в прошлое, по крайней мере, в некоторых моделях. Однако теперь он появится и в ноутбуках.
MacBook Pro / Скриншот 24 канала
- В целом изменения коснулись всего дизайна корпуса. Как экрана, так и нижней части – она стала несколько толще (16,8 миллиметра) и получила более плавные закругленные углы, чем модель 2020 года (15,6 миллиметра).
- Рамки стали тоньше на 60 процентов, в том числе и благодаря вырезу. Инсайдерские данные говорят, что вырез будут обыгрывать специальными обоями для рабочего стола.
- MacBook Pro выходит в двух размерах дисплея: 16 дюймов (3456х2234 пикселя) и 14 дюймов (3024х1964 пикселя), которые, как и предполагалось, пришли на смену 13-дюймовой модели.
- Дисплеи, как и предполагалось, mini-LED с поддержкой частоты обновления до 120 Гц, которыми можно управлять из нового меню. Яркость экрана выросла до 1600 кд/м2.
- Традиционно компания называет "лучшими в истории" MacBook Pro качество дисплея, автономность, улучшенные возможности подключения.
- Система обогрева теперь пропускает на 50 процентов больше воздуха, что позволит лучше охлаждать корпус.
- Apple избавилась от сенсорной панели Touch Bar на клавиатуре.
Обновленная клавиатура MacBook Pro / Скриншот 24 канала
- В комплектацию вернули магнитный разъем для зарядки MagSafe. В предыдущей модели для зарядки использовался USB Type-C.
- Из портов присутствуют также HDMI, 3 порта USB-C Thunderbolt 4, слот для карт SD и разъем для наушников.
- Камера способна снимать видео в 1080р.
- Объем встроенной памяти может достигать 8 терабайтов.
- Уже традиционно для последних моделей устройств, MacBook Pro изготавливается из перерабатываемых материалов.
- Цвета корпуса: серебряный и серый.
Процессор и автономность
В основе новых ноутбуков – SoC Apple M1 Pro или M1 Max. Традиционно обещают улучшение всех характеристик – скорости, обработки графики, вычислительной мощности и другого. Это дало возможность увеличить максимально возможный объем оперативной памяти до 64 гигабайтов.
Время автономной работы 14-дюймовой модели составляет 17 часов в режиме воспроизведения видео, а 16-дюймовой — 21 час. Это соответственно на 7 и 10 часов дольше по сравнению с моделями предыдущего поколения.
MacBook Pro теперь также поддерживают быструю зарядку. За 30 минут ноутбук заряжается до 50 процентов.
Основные характеристики MacBook Pro / Скриншот 24 канала
Предзаказ уже можно оформить. Официальная продажа начнется на следующей неделе.
Цена
- За MacBook Pro с экраном на 14 дюймов попросят 1999 долларов.
- MacBook Pro с экраном на 16 дюймов оценили в 2499 долларов.