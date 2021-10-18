Apple представила обновленные MacBook Pro

18 октября прошла обещанная презентация Apple. Как и ожидалось, главной новинкой стали обновленные MacBook Pro. Рассказываем, чем они отличаются от прошлогодней модели.

Стоит отметить, что большинство особенностей новых ноутбуков уже были известны. Некоторые детали просочились в сеть буквально за несколько часов до презентации.

Интересно iPhone 13 Pro и Pro Max показали на презентации Apple и уже назвали самыми мощными в мире

Характеристики MacBook Pro 2021

"Челка" переезжает

Одной из главных особенностей нынешнего MacBook Pro стал вырез в верхней части экрана. Информация о его вероятном появлении появилась в сети за несколько часов до презентации. Решение, по крайней мере, кажется странным, поскольку пользователи iPhone, которые жаловались на вырез с 2017 года, с тех пор, как он впервые появился, наконец-то добились того, чтобы этот надоедливый элемент дизайна ушел в прошлое, по крайней мере, в некоторых моделях. Однако теперь он появится и в ноутбуках.



MacBook Pro / Скриншот 24 канала

В целом изменения коснулись всего дизайна корпуса. Как экрана, так и нижней части – она стала несколько толще (16,8 миллиметра) и получила более плавные закругленные углы, чем модель 2020 года (15,6 миллиметра).

Рамки стали тоньше на 60 процентов, в том числе и благодаря вырезу. Инсайдерские данные говорят, что вырез будут обыгрывать специальными обоями для рабочего стола.

MacBook Pro выходит в двух размерах дисплея: 16 дюймов (3456х2234 пикселя) и 14 дюймов (3024х1964 пикселя) , которые, как и предполагалось, пришли на смену 13-дюймовой модели.

, которые, как и предполагалось, пришли на смену 13-дюймовой модели. Дисплеи, как и предполагалось, mini-LED с поддержкой частоты обновления до 120 Гц , которыми можно управлять из нового меню. Яркость экрана выросла до 1600 кд/м 2 .

, которыми можно управлять из нового меню. Яркость экрана выросла до 1600 кд/м . Традиционно компания называет "лучшими в истории" MacBook Pro качество дисплея, автономность, улучшенные возможности подключения.

Система обогрева теперь пропускает на 50 процентов больше воздуха, что позволит лучше охлаждать корпус.

Apple избавилась от сенсорной панели Touch Bar на клавиатуре.



Обновленная клавиатура MacBook Pro / Скриншот 24 канала

В комплектацию вернули магнитный разъем для зарядки MagSafe. В предыдущей модели для зарядки использовался USB Type-C.

Из портов присутствуют также HDMI, 3 порта USB-C Thunderbolt 4, слот для карт SD и разъем для наушников.

Камера способна снимать видео в 1080р.

Объем встроенной памяти может достигать 8 терабайтов.

Уже традиционно для последних моделей устройств, MacBook Pro изготавливается из перерабатываемых материалов.

Цвета корпуса: серебряный и серый.

Процессор и автономность

В основе новых ноутбуков – SoC Apple M1 Pro или M1 Max. Традиционно обещают улучшение всех характеристик – скорости, обработки графики, вычислительной мощности и другого. Это дало возможность увеличить максимально возможный объем оперативной памяти до 64 гигабайтов.

Время автономной работы 14-дюймовой модели составляет 17 часов в режиме воспроизведения видео, а 16-дюймовой — 21 час. Это соответственно на 7 и 10 часов дольше по сравнению с моделями предыдущего поколения.

MacBook Pro теперь также поддерживают быструю зарядку. За 30 минут ноутбук заряжается до 50 процентов.



Основные характеристики MacBook Pro / Скриншот 24 канала

Предзаказ уже можно оформить. Официальная продажа начнется на следующей неделе.

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