Несмотря на ожидания, следующее поколение iMac все еще не лишилось широкого "подбородка". Однако получило аж семь ярких цветов, больший экран, обновленные камеру, микрофон и динамики.

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Характеристики iMac



Новый iMac от Apple / скриншот презентации Apple

Большое внимание на презентации уделили новому процессору М1, который уже работает на новых iPhone. Как заявляет производитель, собственный чип обеспечил рекордный рост производительности. Компьютер работает под управлением операционной системы Big Sur, и вместе с М1 они показывают на 85 процентов большую скорость в приложениях вроде Lightroom. Графическая производительность выросла в два раза.

Благодаря использованию нового процессора, компания смогла отказаться от целого ряда комплектующих, функцию которых теперь выполняет один лишь М1. А габаритную систему охлаждения смогли заменить на более компактную, похожую на те, что используются в ноутбуках.

Все это позволило значительно уменьшить габариты корпуса – внутренний объем корпуса уменьшен на 50 процентов. Теперь iMac будет продаваться в тонком корпусе с одинаковой его толщине по всей площади, а уровень шума в обычных повседневных задачах составляет всего 10 децибел.

Дисплей увеличили до 24 дюймов. Прошлая модель должна была пройти 21,5-дюйма. Новый iMac получил 4.5 К Retina Display расширением 4480х2520 пикселей. Фронтальную панель защищает цельный лист закаленного стекла.

Новый iMac в тонком корпусе / скриншоты презентации Apple

Также новинка получила вебкамеру FaceTime HD Camera разрешением 1080p. и три микрофона. Как заявляет компания, это лучшие камера и система микрофонов, которые она когда-либо создавала. Благодаря им пользователи смогут общаться по видеосвязи, получая превосходное качество как картинки, так и звука без посторонних шумов на фоне.

В комплекте также 6 динамиков – два низкочастотных, два высокочастотных, два широкополосных с поддержкой Dolby Atmos поддержкой пространственного аудио.

Новая система аудио в iMac / скриншоты презентации Apple

Новинка в топовой конфигурации оснащается четырьмя портами USB-C. Два из них-с интерфейсом Thunderbolt. кабель питания крепится к корпусу на том же месте, что и раньше, однако теперь он имеет магнитное крепление.

Что интересно, кабель Ethernet для подключения к сети интернет подключается к блоку питания, а не к самому моноблоку. Это, по замыслу производителя, избавляет от лишних кабелей у стола, на котором будет установлен компьютер.

Как выглядят интерфейсы нового iMac / скриншоты презентации Apple

Аксессуары

Вместе с самим iMac показали и дополнительные устройства к нему:

Клавиатура Magic Keyboard с Touch ID,

Мышка,

Трекпад.

Главная особенность клавиатуры – встроенный сканер отпечатков пальцев TouchID. Она позволяет разблокировать компьютер или оплачивать покупки прикосновением пальца.

Magic Keyboard с Touch ID / скриншоты презентации Apple

Цена iMac и дата старта продаж

iMac на M1 поступит в продажу в двух вариантах: за 1299 и 1499 долларов. Предварительные заказы начнут принимать 30 апреля. Реальные же продажи стартуют во второй половине мая.

Цены на iMac / скриншоты презентации Apple