Особенности Apple TV 4K

Обновленная видеоприставка Apple позволяет воспроизводить HDR-видео с высоким количеством кадров. Кроме того, инженеры добавили поддержку HDR-контента, передаваемого через AirPlay.

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Главной функцией ТВ-приставки стала возможность настройки телевизора с помощью экрана iPhone. Она позволит отрегулировать баланс белого для улучшения качества картинки.

Телевізор
Apple TV 4K позволяет настроить баланс белого в телевизоре через iPhone / Скриншот

Обновили и пульт Apple Remote – он получил новый дизайн и увеличенное количество кнопок. Вся поверхность отныне сенсорная. Это позволит управлять контентом с помощью жестов, например, главное кольцо поддерживает жест прокрутки, что позволит перематывать видео. Также сбоку пульта добавили кнопку поиска, она выглядит как на iPhone.

Пульт
Обновленный сенсорный пельт для Apple TV 4K / Скриншот

Цена Apple TV 4K

Стоимость Apple TV 4K:

  • версия с 32 ГБ памяти – 179 долларов;
  • версия с 64 ГБ памяти – 199 долларов.