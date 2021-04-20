Особенности Apple TV 4K
Обновленная видеоприставка Apple позволяет воспроизводить HDR-видео с высоким количеством кадров. Кроме того, инженеры добавили поддержку HDR-контента, передаваемого через AirPlay.
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Главной функцией ТВ-приставки стала возможность настройки телевизора с помощью экрана iPhone. Она позволит отрегулировать баланс белого для улучшения качества картинки.
Apple TV 4K позволяет настроить баланс белого в телевизоре через iPhone / Скриншот
Обновили и пульт Apple Remote – он получил новый дизайн и увеличенное количество кнопок. Вся поверхность отныне сенсорная. Это позволит управлять контентом с помощью жестов, например, главное кольцо поддерживает жест прокрутки, что позволит перематывать видео. Также сбоку пульта добавили кнопку поиска, она выглядит как на iPhone.
Обновленный сенсорный пельт для Apple TV 4K / Скриншот
Цена Apple TV 4K
Стоимость Apple TV 4K:
- версия с 32 ГБ памяти – 179 долларов;
- версия с 64 ГБ памяти – 199 долларов.