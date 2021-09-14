Apple представила iPad 9 и новый iPad mini: их характеристики

Apple 14 сентября презентовала новые продукты под лозунгом California streaming. В частности презентовали iPad 9 и новый iPad mini.

iPad 9 пришел на замену iPad 8, который презентовали в 2020 году. iPad mini шестого поколения получил самые большие изменения в его истории.

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Компания Apple презентовала iPad 9

iPad 9 – это новая бюджетная модель. Она содержит чип A13 Bionic, который аналогичен, как у iPhone 11. Модель имеет следующие обновленные характеристики:

iPad стал втрое быстрее и содержит улучшенную камеру с лучшим фокусом;

имеет нейронный процессор Neural Engine для основной камеры, а также функцию Live Text;

фронтальная камера – широкоугольная, ее расширение – 12 Мп;

у камеры теперь есть функция "В центре внимания", которая ранее была доступна только на iPad Pro. Благодаря этому камера будет следить за тем кого она снимает .

. эта функция будет поддерживаться не только в FaceTime, но и в Zoom и TikTok;

все аксессуары будут работать – от первого Pencil до последнего Smart Keyboard.

Стоит отметить, что iPad 9 имеет также Magic Keyboard с трекпадом. Объем внутреннего хранилища увеличили – теперь минимальная версия планшета содержит 64 Гб памяти, а максимальная – 256 Гб.

Стоимость нового iPad 9 – 329 долларов. Предзаказ возможен уже 14 сентября с доставкой на следующей неделе.

В Apple заверили, что iPad 9 полностью изготовлен из переработанного алюминия.



Новый iPad 9 имеет не менее 64 ГБ памяти и доступен для предварительного заказа уже 14 сентября

Apple презентовала новый iPad mini

Новый iPad mini шестого поколения имеет обновленный современный дизайн, как у iPad Pro и Air четвертого поколения. Он получил самые большие изменения в своей истории:

диагональ экрана – 8,3 дюйма, однако размеры не изменились, а просто уменьшили рамки;

6-ядерный центральный процессор стал на 40% быстрее, а 5-ядерный графический – на 80%;

более того, на этот раз iPad mini имеет новый порт USB-C, который должен быть в десять раз быстрее предыдущих;

может переводить разговор с иностранного языка в режиме реального времени;

содержит стереодинамики и Touch ID сверху;

широкоугольная камера в 12 мегапикселей, которая имеет диафрагму f/1.8 и поддерживает технологию Smart HDR.

Более того, его изготовили в 5 цветах. Он содержит встроенную технологию 5G, позволяющую загружать данные со скоростью 3,5 Гб в секунду. Стоимость – 499 долларов. Заказать его можно с 14 сентября, а доставка возможна на следующей неделе.



Apple презентовала новый IPad mini

Коротко о презентации Apple