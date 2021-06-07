WWDC – всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple, которая в этом году прошла в форме онлайн-презентации – началась с презентации обновление сервиса видеозвонков FaceTime. Ему Apple уделила больше всего внимания.

Интересно WWDC 2021 – летняя презентация Apple онлайн

FaceTime

В FaceTime в iOS 15 появится возможность очистки звука от посторонних шумов. Технология выделять голос пользователя, отсеивая все, что мешает хорошо его слышать. Как это будет работать на практике – покажет время, ведь идеальный результат на презентации не гарантирует того же в повседневном использовании.

Ожидаем возможность создавать ссылки для подключения до звонка. Позвонить теперь можно не только с устройств Apple, а вообще отовсюду, даже из веб-браузера. Звонки можно добавлять в календарь, чтобы по ссылке подключиться в указанную дату. Этими функциями, вероятно, компании Отели хочет конкурировать с Zoom.

Также появится функция SharePlay. С помощью нее пользователи смогут вместе смотреть видео, слушать музыку и делиться скриншотами экрана, в том числе совместно просматривать Twitch, TikTok, Disney+, HBO Max и другие сервисы партнеров.



Совместный просмотр контента в iOS 15 / Скриншот презентации Apple

В FaceTime также появится поддержка пространственного звука Spatial audio, режим шумоподавления CrystalClear, и "портретный режим", который позволит автоматически размывать фон, и режим просмотра в виде сетки.

Оповещения

Если сообщений будет слишком много, система автоматически сгруппирует их в Summary. Фактически это подборки, которые будут сортироваться по приоритету – например, сообщения от друзей будут ближе к началу, а извещения от различных приложений и сообществ, на которые вы подписаны, в другой группе. Интерфейс позволит их разворачивать и удобно взаимодействовать. Пользователь, например, сможет в начале дня пересмотреть "Утреннее Summary", где будут собраны все уведомления, полученные за ночь.



Презентация функции Summary в iOS 15 / Скриншот презентации Apple

Summary основанные на привычках пользователя при взаимодействии с приложениями. Они появляются в определенное время, предназначенный пользователем или вычислен с помощью системы искусственного интеллекта.

Если пользователь отключит оповещения, контакты в iMessage увидят активированный режим "Не беспокоить".

Пользователь может выбрать, от каких контактов или приложений получать уведомления: для этого можно выбрать режим Focus – "Работа", "Личное", "Отдых". Функция включается на всех устройствах пользователя одновременно.

iMessage

В приложении стали доступны новые способы и возможности распространения контента, такого как изображения, музыка, подкасты, статьи Apple News или другое.

Можно создать что-то вроде коллажа, альбома с фото, а также закрепить переданный контент. Материалы можно листать прямо из диалога, не открывая их на полный экран.

Весь оставленный в Messages контент можно сразу сохранять в соответствующие приложения – музыка в Apple Music, фото в Photos, и так далее.

Статус Do Not Disturb (Не беспокоить) теперь отображается контактам в Messages, также альтернативные статусы.

Статусы синхронизируются между устройствами – компьютером, ноутбуком, планшетом и смартфоном.

Другие функции

Появилась функция Live Text, что позволяет пользователям распознавать, выделять и копировать текст на изображениях, а также переводить его переносить в документы, сразу звонить на номера телефонов, которые есть на картинке и многое другое. Live Text работает как в Photos, так и с другими приложениями, вроде Apple News.

На старте поддержка семи языков, украинского нет.

Функция Live Text / Скриншоты презентации Apple

Также обновили "Карты". Они получили больше деталей о зданиях в некоторых городах, обновленный ночной режим, больше деталей в режиме вождения, расписание общественного транспорта и многое другое.



Обновленные "Карты" в iOS 15 / Скриншот презентации Apple

"Карты" теперь могут указывать направление в дополненной реальности. На изображение улицы с камеры накладываются указатели направления.

Обновилась также "Погода" и "Wallet". Первая теперь поддерживает полноэкранное отображение карты осадков, качество воздуха и другой информации. Второй позволит хранить больше типов информации. Например, различные документы или водительское удостоверение. Пока только в США. Приложение также можно будет использовать вместо ключей в гостиницах, с которыми договорилась Apple.

Обновленная "Погода" в iOS 15 / Скриншоты презентации Apple

Поиск Spotlight научился находить текст на фото.

В функции "Воспоминания", которая создает тематическую подборку из ваших фото и видео в приложении "Фото", можно будет добавить музыку с Apple Music, а не только стоковые песни, которые были доступны ранее, и делиться результатом с другими пользователями.



Главные обновления в iOS 15 / Скриншот презентации Apple