Чего ждать пользователям от iCloud+

В Apple обещают, что ни один сайт больше никогда не сможет отследить пользователя. Все потому, что будет создаваться некая прослойка между интернетом и пользователем.

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Скрытие e-mail

Пользователи, например, смогут скрывать адреса электронной почты при регистрации на сайтах через Apple ID. Функция Hide My Email создает для пользователя случайные электронные письма, когда он подписывается на услуги. А еще появится возможность сохранять записи с видеокамер, которые поддерживают систему HomeKit.

Доверенные лица

Еще одна фишка iCloud – возможность назначить доверенное лицо, которое в случае смерти получит доступ к аккаунту умершего и его данным.



Функция "Доверенное лицо" доступна в iCloud+ / Скриншот

Улучшенные метрики здоровья

Дополнительно в Apple уделили внимание метрикам здоровья. iOS будет отслеживать, как ходит человек, сравнивать данные со средними и рассказывать пользователю, все ли в порядке. Эта функция позволит указывать на проблемы с позвоночником, суставами и прочим.

Пользователи смогут делиться показателями из приложения "Здоровье", например, со своими друзьями или родственниками. А у пользователей Apple Watch появится новая метрика – отслеживание количества вдохов за ночь, что позволит определять качество сна еще точнее.