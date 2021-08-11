Могила Apple все глубже: компания даст доступ к функциям защиты детей сторонним разработчикам

Компания Apple опубликовала документ под названием "Расширенная защита детей". В нем речь идет о новых аспектах технологии, которые вступили в силу в августе. И они снова вызвали недовольство. Дело в том, что новая информация противоречит тому, что компания заявляла ранее.

Ранее Apple уверяла, что функция будет построена на принципах конфиденциальности, и никто не будет иметь доступа к вашим файлам. Теперь же стало известно, что Apple планирует открыть доступ к API функции. Это должно очень понравиться, например, Facebook.

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Почему это плохо

Ранее мы уже писали о том, что происходит вокруг введения в действие нового алгоритма, и чем это грозит мировому сообществу. Теперь Apple официально подтвердила, что в будущем скандальные функции защиты детей будут доступны для внедрения сторонними разработчиками.

Таким образом, для того, чтобы алгоритм заработал в условных WhatsApp или Instagram, компания передаст возможности сканирования переписки пользователей. У экспертов по кибербезопасности возникли новые вопросы к Apple: что помешает, например, Facebook использовать эти возможности для сбора личных данных с целью продажи рекламы, а не заявленной защиты детей?

Напомним, Facebook параллельно и сама работает над технологией сканирования чатов пользователей. Технологию назвали "гомоморфным шифрованием". Она призвана с помощью искусственного интеллекта анализировать переписку, чтобы в дальнейшем подобрать релевантную рекламу, которую Facebook встроит в чаты.

Конкретных дат и сроков открытия API пока не называют – судя по всему, компания еще сама не решила.

Apple заявляет, что будет следить за безопасностью взаимодействия сторонних разработчиков с ее софтом. Кроме того, будут тестироваться различные варианты и степени предоставления полномочий.

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