Ранее Apple уверяла, что функция будет построена на принципах конфиденциальности, и никто не будет иметь доступа к вашим файлам. Теперь же стало известно, что Apple планирует открыть доступ к API функции. Это должно очень понравиться, например, Facebook.
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Почему это плохо
Ранее мы уже писали о том, что происходит вокруг введения в действие нового алгоритма, и чем это грозит мировому сообществу. Теперь Apple официально подтвердила, что в будущем скандальные функции защиты детей будут доступны для внедрения сторонними разработчиками.
Таким образом, для того, чтобы алгоритм заработал в условных WhatsApp или Instagram, компания передаст возможности сканирования переписки пользователей. У экспертов по кибербезопасности возникли новые вопросы к Apple: что помешает, например, Facebook использовать эти возможности для сбора личных данных с целью продажи рекламы, а не заявленной защиты детей?
Конкретных дат и сроков открытия API пока не называют – судя по всему, компания еще сама не решила.
Apple заявляет, что будет следить за безопасностью взаимодействия сторонних разработчиков с ее софтом. Кроме того, будут тестироваться различные варианты и степени предоставления полномочий.