Сначала программа будет действовать для iPhone 12 и iPhone 13. Позже появится поддержка компьютеров Mac с чипами M1.

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Что известно

Запуск сервиса запланирован на начало 2022 года в США. В других странах он появится в течение следующего года. При этом в компании отмечают, что самостоятельный ремонт предназначен для людей, которые обладают соответствующими знаниями и опытом. Для подавляющего большинства клиентов все же рекомендуют посещение профессионального ремонтного центра с сертифицированными специалистами.

Отмечается, что клиенты получат доступ к более 5 000 авторизованных поставщиков услуг Apple и 2 800 независимых поставщиков услуг по ремонту, которые имеют доступ к оригинальным деталям, инструментам и пособиям.

На начальном этапе программы основное внимание будет уделено модулям, которые чаще всего обслуживаются – дисплею, аккумулятору и камере iPhone. Возможность дополнительного ремонта появится позже в следующем году,

– заявляются в компании.

Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс заявил, что создание более широкого доступа к оригинальным запчастям даст клиентам еще больше возможностей для выбора при необходимости ремонта. Он добавил, что за последние три года компания "почти удвоила количество сервисных центров, которые имеют доступ к оригинальным запчастям, инструментам и обучению".

Самостоятельный ремонт

Чтобы правильно и безопасно выполнить ремонт, важно, чтобы клиент сначала изучил специальные инструкции по ремонту.

Потом он сможет разместить заказ на оригинальные детали и инструменты Apple в интернет-магазине Apple Self Service Repair Online Store.

После ремонта клиенты, вернувшие использованную деталь на переработку, получат кредит на покупку. Вероятно, речь идет о каких-то баллах или бонусах, которые можно будет позже потратить на другие товары Apple.

Новый магазин предложит более 200 отдельных деталей и инструментов, что позволит клиентам выполнить наиболее распространенные ремонтные работы на iPhone 12 и iPhone 13.