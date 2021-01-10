Ссылаясь на собственные источники Bloomberg сообщает, что Apple будет нужно минимум 5-7 лет на запуск электромобиля. Разработка находится на начальной стадии.

Впервые Apple приступила к созданию собственного электромобиля в 2014 году, наняв для этого сотни инженеров, сообщает издание.

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Работа над электромобилем Apple

В 2016 году команду переквалифицировали для работы над беспилотным авто, а с 2016 по 2019 год компания уволила более сотни сотрудников. Несмотря на это, Apple оставила некоторых инженеров по аппаратному обеспечению, которые имеют опыт работы с автомобильными компонентами.

В результате у Apple есть небольшая команда из сотен инженеров, разрабатывающих системы привода, дизайн интерьера и внешнего кузова автомобиля.

Сейчас большая часть команды работает либо дома, либо ограниченное время в офисе. Это снижает возможности разрабатывать полноценный автомобиль. Проект должен будет конкурировать с электрокарами Tesla, Lucid Motors, Mercedes-Benz и Chevrolet.



Ждать Apple Car нужно не раньше 2024 года

Ключевым отличием автомобиля Apple будет интеграция собственной системы автономного вождения. Это дорогостоящая инициатива, побудившая компанию разработать собственное ПО, сенсорное оборудование и технологии микросхем. Цель – позволить людям вводить пункт назначения и добираться до него без какого-либо участия в процессе. Сейчас неясно, какая компания будет собирать автомобиль.

Впервые попытка договориться о производстве была 5 лет назад совместно с Magna International Inc. – крупным контрактным производителем в автомобильной промышленности. Apple планирует начать производство автомобилей уже в 2024 году. Все это время компания продолжала исследовать создание своей автомобильной системы с автономным управлением для стороннего партнера, а не для собственного автомобиля.