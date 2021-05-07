Компании Apple плохо даются инновации. Она не спешит внедрять разнообразные оригинальные решения, которые наперегонки пытаются добавить к своим Android-смартфонам другие производители. В то же время вопросам безопасности и конфиденциальности купертиновцы уделяют внимания значительно больше, чем конкуренты.

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Как работает технология

Речь идет о программной функции, которая будет полагаться на данные системы сканирования Face ID. Она будет имитировать применение поляризационных пленок, которые часто можно увидеть на экранах банкоматов.

Иными словами – только человек, который непосредственно взаимодействует с устройством, сможет увидеть информацию на экране. Для людей, находящихся рядом, изображение на дисплее будет выглядеть совсем иначе.

Будущие iPhone смогут скрывать информацию на дисплее от посторонних / Фото phonearena

Предполагается, что те, кто смотрит на экран под углом, увидят на нем бессмысленный текст или искаженное изображение.

Конечно, на данный момент это лишь патент. Однако, учитывая стремление Apple к конфиденциальности и защите данных пользователя, существует довольно большая вероятность увидеть такую технологию в будущих устройствах компании.