Утилита macOS Server вышла много лет назад и является одним из старейших сервисов компании. Она позволяет организовывать совместную работу внутри офиса, участников бизнеса или учебного заведения, и настраивать сразу несколько избранных устройств под управлением iOS и macOS с одного хаба на компьютере Mac.

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Что теперь

Apple впервые объявила о предстоящем закрытии Server еще в 2018 году. Теперь же это решение полностью воплощено в жизнь.

Начиная с 21 апреля, macOS Server больше не будет обновляться – версия 5.12.2 станет последней.

Дело в том, что вся функциональность была постепенно встроена прямо в операционную систему MacOS, начиная с версии High Sierra, поэтому все службы и сервисы продолжат работу и пользователи ничего не потеряют.

Программа MacOS Server распространялась в Mac App Stor по цене 19,99 доллара. Теперь же все возможности этой утилиты пользователи могут получить бесплатно прямо в своей macOS.

Вместе с тем все нуждающиеся могут продолжать использовать уже установленное приложение или загружать его заново. При этом следует учитывать, что постепенно оно будет терять актуальность и совместимость с облачными сервисами.