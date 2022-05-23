Не факт, что устройство покажут на конференции WWDC в июне, но не позже осени она будет представлена широкой публике. То, что Apple показала устройство совету директоров, может свидетельствовать, что оно находится по меньшей мере в рабочем состоянии и готово к выходу на рынок.

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Новое устройство – новая операционка

Аппаратная часть будущего продукта полностью готова, и сейчас Apple ведет к обработке операционной системы и основных программ, которые будут совместимы с iOS. Взаимная совместимость необходима для правильной работы гарнитуры, которая будет использовать iPhone в качестве основного устройства. Смартфон будет обрабатывать часть контента, а гарнитура – выступать в роли устройства вывода.

По мере готовности устройства Apple наращивало усилия по созданию Reality OS или rOS – операционной системы для устройств виртуальной и дополненной реальности. Прогресс в разработке rOS, в сочетании с презентацией, позволяют предположить, что работы над продуктом близятся к завершению, и потенциальные пользователи смогут увидеть гарнитуру Apple в ближайшие месяцы, а в продаже она должна появиться, по планам, в 2023 году.

Новый флагман Apple

Гарнитура, над созданием которой Apple работает более пяти лет, должна стать следующим флагманом компании и первой серьезной попыткой создать новый продукт после того, как в 2015 году появились Apple Watch. Появление VR/AR гарнитуры начнет конкуренцию Apple с Meta и ее гарнитурой Oculus, которая пока доминирует на рынке.

Как обычно, Apple не объявляет никаких подробностей к официальному анонсу.

Известный аналитик Ко Минчи писал, что гарнитура Apple будет работать на микрочипах класса М1.

Bloomberg сообщал ранее, что компания медлила с презентацией из-за "проблем, связанных с контентом и перегревом", а также с камерами.

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Apple долго работала над гарнитурой

Недавно появилась информация о том, что созданием AR/VR гарнитуры Apple начала заниматься еще в 2015 году. Первые прототипы были невероятно трудными, а некоторые даже работали на Windows. В конце концов после того, как новое направление было окончательно согласовано, началась долгая работа над новым устройством, которое мы сможем увидеть уже совсем скоро.