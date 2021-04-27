Как известно, с выходом iPhone 7 Apple отказалась от разъема 3,5 мм для наушников. Таким образом производитель решил увеличить водонепроницаемость смартфона.

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Также, iPhone 7 получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, что подразумевает способность переносить погружение под воду на глубину до метра в течение 30 минут.

В iPhone 11 Pro и Pro Max степень защиты повысилась до IP68 (выдерживает погружение на глубину до 2 метров длительностью до 30 минут). А в актуальной линейке iPhone 12 производитель обеспечил погружение в воду на глубину до 6 метров длительностью до 30 минут.

В то же время в iPhone есть специальный индикатор контакта с жидкостью LCI и Apple не дает никакой гарантии на повреждения, обусловленные контактом с жидкостью.

Что возмутило истцов

В иске возмущенные пользователи вспоминают случаи, когда Apple отказывала в гарантийном обслуживании владельцам iPhone, чьи смартфоны перестали работать после кратковременного погружения в море или бассейн.

Дело в том, что Apple проводила тестирование в обычной пресной воде и не учитывала случаи с высоким содержанием хлора или соли.

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Поэтому истцы требуют, чтобы Apple внесла изменения в рекламу и прекратила вводить в заблуждение формулировкой относительно водонепроницаемости своих устройств, а также возместила потерпевшим убытки, связанные с ремонтом и покупкой новых устройств.