Apple подала в суд на бывшего работника: он работал в компании 11 лет
Компания Apple подала иск против бывшего дизайнера продуктов Саймона Ланкастера за разглашение коммерческой тайны. Его обвинили в продаже коммерческих секретов о невыпущенных продуктах журналистам.
Источник:The Verge
Как утверждает источник, Ланкастер сотрудничал с неназванным репортером с 2018 по 2019 год, вплоть до своего увольнения. Вероятно, он передавал конфиденциальную информацию о разработках Apple.
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Что происходит
Мы серьезно относимся к преднамеренной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению этики и политики компании. Это все сделано для личной выгоды, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить инновации, такие ценные для нас,
– заявила Apple в разговоре с изданием.
В обмен на все эти данные Ланкастер якобы требовал писать статьи, которые помогут продвижению его будущего стартапа.
В октябре 2019 года он написал заявление об увольнении, а журналисту тем временем предложил написать статью о "переходе ветерана Apple в потрясающий стартап". Тот в ответ просил раздобыть информацию о неназванном продукте компании под названием "Project X". Чтобы добыть сведения, Ланкастер посетил закрытое собрание в компании.
Apple также считает, что бывший дизайнер использовал свой доступ к данным компании для кражи информации. Предположительно, 1 ноября он загрузил с серверов компании информацию, которая поможет его новому работодателю.
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