Компания Apple подала иск против бывшего дизайнера продуктов Саймона Ланкастера за разглашение коммерческой тайны. Его обвинили в продаже коммерческих секретов о невыпущенных продуктах журналистам.

Как утверждает источник, Ланкастер сотрудничал с неназванным репортером с 2018 по 2019 год, вплоть до своего увольнения. Вероятно, он передавал конфиденциальную информацию о разработках Apple.

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Что происходит

Мы серьезно относимся к преднамеренной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению этики и политики компании. Это все сделано для личной выгоды, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить инновации, такие ценные для нас,

– заявила Apple в разговоре с изданием.

В обмен на все эти данные Ланкастер якобы требовал писать статьи, которые помогут продвижению его будущего стартапа.

В октябре 2019 года он написал заявление об увольнении, а журналисту тем временем предложил написать статью о "переходе ветерана Apple в потрясающий стартап". Тот в ответ просил раздобыть информацию о неназванном продукте компании под названием "Project X". Чтобы добыть сведения, Ланкастер посетил закрытое собрание в компании.

Apple также считает, что бывший дизайнер использовал свой доступ к данным компании для кражи информации. Предположительно, 1 ноября он загрузил с серверов компании информацию, которая поможет его новому работодателю.

Справка. Ланкастер провел с Apple 11 лет. Он работал над 13-дюймовым и 15-дюймовым MacBook Pro, а также другими неанонсированными продуктами. В 2019 году он перешел на работу в Arris Composites, где занял пост руководителя отдела потребительских товаров.